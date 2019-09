Johnson, Merkel et Macron accusent l'Iran pour l'attaque de drone en Arabie saoudite (Archives) — Markus Schreiber/AP/SIPA

Les dirigeants français, allemand et britannique, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson, ont accusé lundi l’Iran d’être « responsable » de l’attaque de drones du 14 septembre en Arabie saoudite contre des installations pétrolières et l’ont exhorté à « s’abstenir de toute nouvelle provocation ».

« Il est clair pour nous que l’Iran porte la responsabilité de cette attaque. Il n’y a pas d’autre explication plausible », ont-ils déclaré dans un communiqué commun à l’issue d’une rencontre à trois en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Un peu plus tôt dans la journée de lundi, le Premier ministre britannique avait déjà déclaré « que le Royaume-Uni attribue à l’Iran avec un très haut degré de probabilité, les attaques d’Aramco (le géant pétrolier saoudien qui gère le site) », selon des propos rapportés ce lundi par l’agence de presse britannique Press Association.