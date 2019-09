VIE EXTRATERRESTRE L’armée américaine a reconnu avoir trois objets volants non identifiés dans des vidéos prises par ses F-18. E.T. est-il venu faire du « téléphone maison » aux Etats-Unis ?

Un OVNI, illustration — Pixabay

Les vidéos de l’armée américaine sont-elles une révolution dans le monde des OVNIs ou pas ?

Faut-il s’inquiéter de ces objets étranges dans le ciel des Etats-Unis ?

Les petits hommes verts nous ont-ils rendu visite ? Mystère et boule de gomme. Pour la première fois de l’histoire, l’armée américaine a admis l’existence de vidéo authentique montrant des objets volants non identifiés. Il s’agit de trois séquences filmées en vol dans des espaces aériens proches de la frontière mexicaine, et réservés aux exercices militaires.

Les vidéos remontent à 2004, 2014 et 2015 et chacune montre un engin non identifié sans moyen visible de propulsion, qui pourtant vole dans le ciel des Etats-Unis, et pas qu’un peu vu la vitesse atteinte. Elles ont fuité dans le New York Times avant que l’armée américaine ne reconnaisse qu’elle n’avait pas la moindre idée de ce qui s’y trouvait. Devant notre collègue future journaliste scientifique quelque peu sceptique, on s’est demandé si on ne s’emballait pas un peu.

Est ce que c’est vraiment une nouveauté ?

« Des observations qu’on ne peut expliquer, ce n’est pas nouveau, il y a des centaines d’objets non identifiés répertoriés par des amateurs chaque année, nous sèche d’entrée Xavier Tytelman, ancien pilote et spécialiste en sécurité aéronautique. » Avant de nous rassurer sur la pertinence de notre sujet : « La nouveauté, c’est que cela a été pris avec du matériel d’observation militaire de grande qualité. »

Et pour parler de la qualité de ses vidéos, c’est un autre expert de l’aéronautique qui s’y colle. Bertrand Vilmer, ancien pilote d’essai, nous les décrit : « Les vidéos sont prises par des F-18, donc la netteté est impeccable et elles sont parfaitement exploitables. On peut même voir à la fois le champ infrarouge et le champ visuel classique. »

Qu’est ce qui est si étrange dans ses vidéos ?

« Dans la première vidéo, on voit clairement une soucoupe étrange tourner sur elle-même, cela ne correspond à aucun objet volant que l’on connaît », commence par lister Bertrand Vilmer.

Mais c’est surtout la troisième vidéo qui intrigue le plus : « Je ne peux pas expliquer l’accélération initiale de l’OVNI. Des objets aux formes étranges, ou n’ayant rien à faire là, cela arrive. Mais une telle accélération… Elle est si fulgurante, cela ne correspond rien de ce qu’on fait dans l’aéronautique actuelle. »

Même bilan pour son confrère : « Un moteur qui passe de zéro à une telle vitesse instantanément, cela n’existe pas pour le moment dans ce qu’on connaît. Ça défie les lois thermodynamiques actuelles, on ne connaît pas de propulsion comme cela. »

Dois-je appeler ma mère et lui dire que je l’aime avant que les extraterrestres ne détruisent tout ?

On peut se calmer sur les extraterrestres. D’autres pistes existent, surtout dans un espace aérien militaire, nous rassure Bertrand Vilmer : « On peut envisager des expérimentations qui sont faites par des services américains, que ce soit d’autres branches de l’armée ou des agences encore plus confidentielle. Les services de recherche ne communiquent pas entre eux. » Et évidemment, si un de leurs engins se faisait repérer, personne n’allait dire : « Oui, c’est notre nouvel avion expérimental au cas où, si l’Iran ou la Russie nous embête trop ». « Dans ces cas-là, on joue la carte de l’ignorance », souligne l’ancien pilote d’essai.

Xavier Tytelman botte également en touche : « Des phénomènes aériens inexpliqués, il y en a toujours eu. Souvent, on a su les expliquer des années, voire des siècles après, par des phénomènes météorologiques ou autres. On a passé notre Histoire à se tromper avant de trouver des explications. Et puis, il y a une théorie sur les réseaux indiquant que ce sont des hommes du futur qui nous observe… C’est quand même plus fun que les extraterrestres. »