FAKE OFF La vidéo virale d'un prétendu kidnapping circule depuis près d'un an sur les réseaux sociaux

La vidéo virale qui circule depuis 2018. — capture d'écran/Twitter

Une vidéo très partagée montre un homme ouvrir un sac de voyage... dans lequel se cache un bébé.

Les internautes qui la relayent évoquent un kidnapping qui aurait été mis à jour à l'aéroport de Dubaï.

Il s'agit en réalité d'une séquence relayée depuis près d'un an.

Plus de 11.000 retweets et un peu plus de 17.000 « j’aime » : sur Twitter, une vidéo affole les compteurs. Il faut dire que son contenu a de quoi choquer : on y voit un homme ouvrir un sac de voyage et en extirper un nourrisson caché sous un amas d’objets.

La séquence a de quoi surprendre… et même inquiéter, si l’on prend sa légende pour argent comptant : « C’est un bébé qui a été kidnappé, et là ils l’ont détecté et retrouvé dans une valise à l’aéroport à Dubaï, […] faites attention à vos petits frères/sœur, bébé,.. y’a vraiment des fous partout ».

Mais cette alerte au kidnapping circule en réalité depuis près d’un an sur le web.

FAKE OFF

Quelques jours avant la publication de ce tweet, la vidéo avait par exemple déjà été tweetée par un utilisateur anglophone, qui affirmait que le bébé avait été transporté de Karachi (Pakistan) à Dubaï (Emirats arabes unis). Contacté par 20 Minutes, l’aéroport de Dubaï n’a pas donné suite à nos sollicitations.

On la retrouve également sur Facebook, où elle avait été mise en ligne le 3 novembre 2018 et visionnée plus de 4,5 millions de fois. Mais comme l’a noté The Logical Indian en remontant la piste de cette séquence, dans ses premières versions, la vidéo indique le nom d’un compte Twitter bien précis, « noash_a ».

Du matériel de camping

Fin octobre 2018, ce dernier avait notamment répondu par une vidéo montrant le même bébé, tranquillement installé dans son berceau au milieu du désert, à un utilisateur qui s’indignait du prétendu kidnapping, en précisant : « Voilà le même enfant […] et son père qui s’amusent dans le désert, restez sur Twitter où personne ne s’intéresse à vous. »

Une visite sur le compte Instagram « noash_a » permet en outre de retrouver différents clichés ou vidéos du même bébé – ainsi que celle devenue virale, en date du 26 octobre –, ainsi que ceux d’un enfant plus âgé.

Si l’utilisateur du compte n’a pas donné suite aux sollicitations de 20 Minutes, des logos visibles sur le sac de voyage en question permettent de l'identifier comme provenant de l'enseigne Al-Sanidi, spécialisée dans la vente de matériel de camping.