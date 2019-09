C’est le blackfacegate. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a jugé « totalement inacceptable » jeudi de s’être par le passé grimé en noir à plusieurs reprises et a de nouveau présenté ses excuses. « La réalité c’est que j’ai blessé des gens que j’étais censé défendre et aider, et j’en suis profondément désolé », a-t-il affirmé après la publication en moins de 24 heures de plusieurs photos et d’une vidéo le montrant le visage maquillé de brun foncé («brownface ») ou de noir («blackface ») lors de soirées privées. Ces images datent du début des années 1990 à 2001 et renvoient à une tradition aux origines racistes.

