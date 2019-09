ETATS-UNIS L’administration Trump a déposé plainte au civil pour « violation de contrat » et cherche à faire saisir les recettes du lanceur d’alerte

L'autobiographie d'Edward Snowden est disponible dans une vingtaine de pays depuis la mi-septembre 2019 (aux éditions du Seuil en France). — JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Héros pour une bonne partie du monde, traître pour le gouvernement américain, Edward Snowden ne laisse personne indifférent. S’il revient sur le devant de la scène, six ans après avoir dévoilé les dessous de la surveillance de masse américaine, c’est car il a une autobiographie. Mardi, le gouvernement américain a réclamé en justice la saisie des recettes et déposé plainte au civil pour « violation de contrat » contre cet ancien employé de la CIA et ex-contractuel de l’agence de renseignement NSA, exilé en Russie.

L’ancien informaticien de 36 ans est déjà inculpé au pénal d’espionnage et de vols de secrets d’Etat. Mais cette fois, le gouvernement américain souhaite lui couper les vivres. « Nous ne permettons pas à des individus de s’enrichir aux dépens des Etats-Unis », a commenté Jody Hunt, haut responsable au ministère de la Justice, citée dans un communiqué.

Couper ses vivres

Dans la plainte, déposée devant un tribunal fédéral d’Alexandria, près de Washington, le gouvernement lui reproche d’avoir publié un livre contenant des informations sur la CIA et la NSA « sans avoir soumis le manuscrit » à ses anciens employeurs en violation des clauses de confidentialité de ses contrats de travail. « C’est dur d’imaginer une meilleure attestation d’authenticité qu’une plainte du gouvernement américain », a réagi Snowden sur Twitter.

Sorti simultanément dans une vingtaine de pays, l’ouvrage est publié aux Etats-Unis par Metropolitan Books (Macmillan) sous le titre Permanent record. La version française intitulée « Mémoire vive » paraît aux éditions du Seuil. Dans sa plainte, le gouvernement reproche également à Edward Snowden d’avoir prononcé ces dernières années plusieurs discours rémunérés sans l’aval de ses anciens employeurs, toujours en violation de ses engagements. Son livre et ses discours ont causé du tort aux Etats-Unis « en érodant la confiance envers la CIA et la NSA » alors que « Snowden s’est injustement enrichi dans le processus », peut-on lire dans cette plainte.

Demande d’asile en France

En guise de dédommagement, le gouvernement réclame l’ensemble des revenus tirés de l’autobiographie d’Edward Snowden et d’éventuelles adaptations cinématographiques, ainsi que les sommes touchées pour ses interventions publiques. Il demande au tribunal de prononcer une injonction en urgence pour empêcher ses éditeurs américains de lui transférer des fonds.

La puissante organisation de défense des libertés ACLU a volé au secours du lanceur d’alerte. « Le livre ne contient aucun secret gouvernemental qui n’ait pas déjà été publié par des médias respectés », a estimé Ben Wizner, directeur des questions de technologies et de droits.

Snowden, lui, est en pleine tournée promotionnelle. Ce week-end, il a lancé un appel du pied à Emmanuel Macron, indiquant lors d’une interview sur France Inter qu’il « aimerait beaucoup » obtenir l’asile en France. Certains y sont favorables : l’eurodéputée LREM, Nathalie Loiseau, qui a estimé lundi que Snowden avait « rendu service à l’humanité ». A ce stade, il semble assez peu probable que Paris défie frontalement Washington sur ce dossier.