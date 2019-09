RESULTATS Le Premier ministre israélien et son rival sont à quasi-égalité, selon les sondages sortis des urnes, et une grande coalition pourrait être la seule solution

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en 2018. — AFP

Même élection et, semble-t-il, mêmes résultats. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au pouvoir depuis une décennie, et son rival Benny Gantz, sont au coude-à-coude mardi soir à l’issue des élections législatives. Alors que les résultats officiels sont sur le point de tomber, l’ancien ministre israélien Avigdor Lieberman, chef d’un parti jugé clé pour la formation du prochain gouvernement, a appelé à la formation d’un gouvernement « d’union nationale » intégrant le Likoud de Benjamin Netanyahu et le parti « Bleu-blanc » de Benny Gantz.

Netanyahou, 69 ans, avait prédit en début de journée que ces élections allaient être « très serrées ». Les sondages à la sortie des urnes réalisés par les grands médias israéliens lui donnent raison.

Son parti Likoud (droite) devrait récolter entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, et le parti centriste « Bleu-blanc » de son opposant M. Gantz entre 32 et 34 sièges.

Une grande coalition, la seule solution ?

Outre les scores de ces deux partis, les résultats des alliés potentiels de chacun seront déterminants car la question n’est pas tant de savoir qui aura le plus de sièges entre Netanyahou et Gantz mais lequel des deux sera en mesure d’atteindre, par des alliances, le nombre de 61 députés, seuil de la majorité au Parlement.

Or, selon les sondages à la sortie des urnes, aucun bloc ne semble capable de réunir ce nombre de députés et donc de former un gouvernement à l’issue de ce second scrutin en cinq mois, les élections d’avril ayant abouti à un score similaire. Avec ses alliés traditionnels, le Likoud pourrait obtenir entre 54 et 57 sièges, et le parti « Bleu-blanc » entre 54 et 58, selon ces baromètres qui donnent l’image d’un pays polarisé. « Il n’y a qu’une option pour nous et c’est la formation d’un large gouvernement d’union nationale et libéral avec Israël Beitenou (son parti, ndlr), le parti Bleu-blanc et le Likoud », a déclaré Lieberman.