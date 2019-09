L'ancien consultant de la NSA Edward Snowden interviewé dans l'émission "Last Week Tonight". — HBO

Le lanceur d’alerte américain Edward Snowden, réfugié en Russie après avoir dénoncé la surveillance massive aux États-Unis, « aimerait beaucoup » que la France lui accorde l’asile, selon des extraits d’une interview à la radio publique française France Inter, publiés samedi.

« On ne veut pas que la France devienne comme ces pays que vous n’aimez pas. Le plus triste dans toute cette histoire, c’est que le seul endroit où un lanceur d’alerte américain a la possibilité de parler, ce n’est pas en Europe mais c’est en Russie », déclare Edward Snowden dans cette interview à France Inter qui sera diffusée intégralement lundi.

« Le monde occidental en question »

« J’ai demandé l’asile en France en 2013 sous (l’ancien président socialiste) François Hollande. Évidemment, j’aimerais beaucoup que monsieur Macron m’accorde le droit d’asile », a ajouté Edward Snowden qui a demandé la protection de plus de vingt pays, dont la France et l’Allemagne, refusée pour une raison ou une autre.

« Ce n’est pas seulement la France qui est en question, c’est le monde occidental, c’est le système dans lequel on vit. Protéger les lanceurs d’alerte, ça n’a rien d’hostile. Accueillir quelqu’un comme moi ce n’est pas attaquer les États-Unis », ajoute l’Américain, selon des extraits de l’entretien diffusés sur le site internet de France Inter.

De la NSA à lanceur d’alerte

Edward Snowden sortira le 17 septembre ses mémoires, publiées simultanément dans une vingtaine de pays dont les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore Taïwan.

L’ouvrage original, écrit entièrement par Snowden lui-même, est publié aux Etats-Unis par Metropolitan Books (Macmillan) sous le titre « Permanent record ». La version française intitulée « Mémoire vive » paraît aux éditions du Seuil.

Employé de l’agence américaine de renseignement NSA devenu lanceur d’alerte, Edward Snowden avait révélé en 2013 l’existence d’un système de surveillance mondiale des communications et d’internet. Il s’est réfugié en 2013 en Russie et a vu son permis de séjour renouvelé jusqu’en 2020. Les États-Unis l’ont inculpé pour espionnage et vols de secrets d’État.