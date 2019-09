C’est la troisième attaque du genre en cinq mois. Samedi, une attaque de drones, revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, a provoqué des incendies dans deux installations pétrolières du géant Aramco en Arabie saoudite, dont les forces sont engagées au côté du pouvoir au Yémen contre les rebelles

Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite, a affirmé samedi que son pays avait « la volonté et la capacité » de riposter à l’attaque de drones ayant visé ces deux installations pétrolières stratégiques du royaume, a rapporté l’agence officielle saoudienne SPA.

« Le royaume a la volonté et la capacité de faire face et répondre à cette agression terroriste », a dit le prince Mohammed ben Salmane lors d’un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, selon la même source. Donald Trump a condamné samedi, au cours de cette conversation, cette attaque. Dans la foulée, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a accusé l’Iran.

We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression