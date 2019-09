A Tokyo, les voyageurs attendent dans l'aéroport de Narita. — jiji press / AFP

Des milliers de passagers sont restés bloqués à l’aéroport de Tokyo-Narita après le passage du typhon Faxai, qui a violemment balayé la capitale japonaise et sa région. De nombreuses liaisons par train et bus ont été coupées, obligeant les voyageurs à rester dans l'aéroport.

Des voyageurs se sont plaints, disant manquer d’informations sur la situation, et ne pas pouvoir obtenir de taxi en raison d’une file d’attente interminable. « Nous avons donné des informations en japonais et anglais sur les tableaux d’affichage et avons fait des annonces dans quatre langues, chinois et coréen compris », s’est défendu auprès de l’AFP un porte-parole de la firme exploitant l’aéroport.

Un des typhons les plus puissants de la région

Au total, 16.900 passagers arrivés lundi par avion jusqu’à Narita ont dû y patienter de longues heures avant de pouvoir rejoindre la capitale, distante de plus de 60 kilomètres de l’aéroport. Il a fallu attendre mardi matin pour que les bus et trains soient remis en service au rythme habituel à cause des dégâts causés par le typhon, un des plus puissants jamais enregistrés dans la région de Tokyo.

Des milliers de bouteilles d’eau, en-cas et couvertures ont été distribués, a-t-il précisé. Il a promis que des leçons seront tirées de cette mauvaise expérience pour éviter une récidive, notamment l’an prochain où des millions de visiteurs étrangers sont attendus pour les Jeux olympiques.

La situation était cependant exceptionnelle, car même si le Japon connaît de nombreux typhons, ils n’ont pas tous la puissance de Faxai, et ne heurtent de plein fouet que rarement la région de la capitale. Par ailleurs, Narita n’est pas le seul aéroport desservant Tokyo : Haneda, beaucoup plus près, est une plateforme de plus en plus utilisée pour les vols internationaux. Le nombre de créneaux va encore y être augmenté à partir de mars prochain.