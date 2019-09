Drapeau du Maroc — Fadel Senna AFP

Des organisations de défense des droits humains ont appelé vendredi à la libération d’une journaliste arrêtée au Maroc pour un « avortement illégal », qu’elle nie, tandis que les messages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux. « Au lieu d’intimider Hajar Raissouni en la poursuivant sur des charges injustes, les autorités devraient la libérer immédiatement et sans condition », affirme Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty International, dans un communiqué. « Violer son droit à la vie privé et criminaliser une liberté individuelle est inadmissible », abonde Ahmed Benchemsi, directeur régional de Human Rights Watch. « Ajoutons ici des soupçons de coup bas politique vu que l’accusée est reporter dans un des derniers journaux indépendants du Maroc », poursuit-il.

Le patron de son journal déjà condamné en 2018

Hajar Raissouni, 28 ans, journaliste au quotidien arabophone Akhbar Al-Yaoum, a été arrêtée le 31 août par six policiers au sortir d’un cabinet médical de Rabat et soumise à une expertise médicale qu’elle conteste. Elle a ensuite été placée en détention dans l’attente de son procès prévu lundi pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage ». Son fiancé qu’elle devait épouser mi-septembre, selon ses proches, a été arrêté en même temps qu’elle, tout comme le médecin traitant, un infirmier et une secrétaire.

Mercredi, le procureur général du roi de Rabat a détaillé dans un communiqué les éléments médicaux confirmant ses « signes de grossesse » et son « avortement volontaire tardif ». « La poursuite en justice de la personne concernée n’a rien à voir avec sa profession de journaliste, mais a trait à des faits considérés par le code pénal comme des crimes », est-il ajouté dans ce communiqué. Pour sa part, la journaliste dénonce des « accusations fabriquées » et une « affaire politique » liée à ses articles, selon ses proches. Elle assure dans une lettre publiée par son journal avoir été interrogée en garde-à-vue sur ses oncles, un idéologue islamiste présidant une association religieuse et un éditorialiste d’Akhbar Al-Yaoum connu pour sa plume critique. En outre, le patron de ce journal, Touafik Bouachrine, a été condamné fin 2018 à 12 ans de prison ferme dans une affaire d’agression sexuelle actuellement jugée en appel à Casablanca. Lui aussi a dénoncé un « procès politique », démentant les accusations le visant.

Le sort d’Hajar Raissouni indigne depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, avec des réactions autour du droit à la vie privée, des libertés individuelles ou du droit des femmes à disposer de leur corps. Quelque 150 journalistes ont signé une pétition de solidarité dénonçant les « campagnes diffamatoires » visant à détruire leur consœur.