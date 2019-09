Robert Mugabe, l’ex-président du Zimbabwe, est mort

Il a dirigé son pays d'une main de fer pendant 27 ans. L’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé ce vendredi le chef de l’Etat Emmerson Mnangagwa.

Né le 21 Février 1924, dans un état qui s’appelait alors la Rhodésie du Sud, il est emprisonné en 1964 pendant plus de 10 ans sans procès après avoir critiqué le gouvernement. Neuf ans plus tard, alors qu’il est encore en prison, il est désigné président du Zimbabwe, dont il est l’un des fondateurs.

« C’est avec la plus grande tristesse que j’annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l’ancien président, le commandant Robert Mugabe », a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet. La ministre de l’Education du Zimbabwe Fadzayi Mahere a également posté un message sur Twitter : « Reposez en paix, Robert Mugabe. (…) Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. »

