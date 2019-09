XENOPHOBIE Des émeutes xénophobes ont fait cinq morts en Afrique du Sud et suscité des appels au boycott dans les pays du continent

Des badauds rassemblés devant un magasin pillé à Johannesbourg, où un homme a été brûlé vif, le 4 septembre 2019. — Michele Spatari / AFP

La situation reste confuse en Afrique du Sud après plusieurs jours d'émeutes xénophobes et meurtrières. Ces attaques envers des ressortissants de pays étrangers ont suscité des représailles et des appels au boycott dans les pays concernés, comme le Nigeria. En réponse, la ville de Pretoria a annoncé avoir « fermé temporairement » ses missions diplomatiques dans le pays, a-t-on appris ce jeudi auprès du ministère sud-africain des Affaires étrangères.

« Après avoir reçu des informations et des menaces de la part de Nigérians, nous avons décidé de fermer temporairement » l’ambassade sud-africaine à Abuja et le consulat à Lagos, a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lunga Ngqengelele. Les missions diplomatiques ont été fermées mercredi et le resteront encore au moins jeudi, a-t-il précisé.

Au moins cinq morts depuis le début des violences

« On nous a dit qu’un groupe d’individus se dirigeaient » vers le consulat à Lagos, a-t-il ajouté. « C’est à partir de cette information que nous avons estimé que nous devions protéger les employés et nous avons fermé nos portes », a-t-il encore dit. A la suite de violences xénophobes ces derniers jours en Afrique du Sud, qui ont fait au moins sept morts, les appels au boycott de grandes marques sud-africaines se sont multipliés au Nigeria.

Mercredi, des échauffourées ont éclaté au Nigeria devant les enseignes des supermarchés Shoprite. Le géant sud-africain des télécoms MTN a fermé temporairement ses agences à travers le pays, après que des magasins ont été attaqués à Lagos, Ibadan (sud-ouest) et Uyo (sud-est). Depuis le début des violences, au moins cinq personnes ont été tuées et près de 300 arrêtées, selon la police. Des dizaines de magasins ont été détruits et des camions soupçonnés d’être conduits par des étrangers ont également été brûlés.

Jeudi, la police patrouillait dans les rues de Johannesburg, capitale sud-africaine économique et épicentre des violences xénophobes, après une nuit relativement calme, selon la police et des journalistes de l’AFP. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un supermarché appartenant à une enseigne sud-africaine a été pillé dans un township de Johannesburg, mais aucun autre incident majeur n’a été signalé dans l’immédiat.