Alors que les députés britanniques ont adopté mercredi soir la loi demandant le report de la sortie de l’UE, Londres prend les devants, en cas de no deal. Le ministère britannique de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que le Royaume-Uni proposera un permis de séjour de trois ans aux ressortissants européens qui souhaiteraient s’y installer après un Brexit sans accord.

Qui est concerné ? Tous les citoyens et les membres de leur famille proche appartenant à l’Espace économique européen – qui comprend les pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège — et la Suisse, qui voudraient s’établir et travailler au Royaume-Uni.

Un statut d’immigrant temporaire

« Les citoyens de ces Etats s’installant au Royaume-Uni après que nous aurons quitté l’UE et jusqu’à la fin de 2020 pourront obtenir un statut d’immigrant temporaire pour une durée de trois ans », selon le ministère de l’Intérieur.

Cette initiative vise à « assurer aux entreprises la certitude qu’elles pourront recruter et conserver leur personnel après le Brexit », précise le communiqué. Les candidatures se feront via « un simple processus en ligne ». Les courts séjours ne seront pas concernés.

Plus d’un million d’Européens « résident permanent »

Selon la ministre de l’Intérieur Priti Patel, le 31 octobre marquera la « fin de la liberté de circulation dans sa forme actuelle, ce qui nous permettra de franchir la première étape historique pour reprendre le contrôle de nos frontières ».

Au 15 août, plus d’un million d’Européens avaient déjà obtenu un statut de « résident permanent » pour continuer à vivre dans le pays après le Brexit. Début août, le Premier ministre a annoncé un projet de délivrance de visas accélérée pour attirer les « meilleurs cerveaux » et permettre au Royaume-Uni de « continuer d’être une superpuissance scientifique » après le Brexit.