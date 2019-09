Le président iranien Hassan Rohani à Téhéran le 27 août 2019. — /AP/SIPA

Voilà qui ne va pas aider la médiation d’Emmanuel Macron. Mercredi soir, le président iranien Hassan Rohani a annoncé qu’il ordonnait « l’abandon » de toute limite en recherche et développement nucléaire. Traduction : Téhéran passe à la troisième phase de son désengagement progressif de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

Les Etats-Unis, de leur côté, continuent de souffler le chaud et le froid. Washington, qui s’est retiré de l’accord international, a exclu tout allégement des sanctions économiques qui visent l’Iran. Mais interrogé sur la possibilité de rencontrer Rohani lors de l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tient à partir du 24 septembre à New York, Donald Trump a répondu, ce mercredi : « Tout est possible ».