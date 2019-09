Un canal est inondé à Freeport, dans les Bahamas, pendant le passage de l'ouragan Dorian, le 2 septembre. — Tim Aylen/AP/SIPA

L'ouragan Dorian a fait au moins sept morts aux Bahamas. Il se dirige maintenant vers la Floride.

Le passage de l'ouragan est propice aux intox. 20 Minutes trie le vrai du faux.

Il a fait au moins sept morts. Le passage de l' ouragan Dorian a causé d’immenses dégâts dans les Bahamas, détruisant maisons et infrastructures. Au moins 61.000 personnes ont besoin d’aide alimentaire.

Sur les réseaux sociaux, des conseils douteux et des vidéos de la tempête circulent. 20 Minutes trie le vrai du faux autour de l’ouragan Dorian.

Non, la Croix rouge ne stocke pas des caisses de billets

« Ne donnez pas à cette organisation », exhorte un internaute, anonyme, sur Twitter. Il a accompagné son post daté de dimanche d’une vidéo, montrant une trentaine de cantines (petites caisses de voyage) marquées du logo de la Croix Rouge entreposées dans deux pièces. Il n’y a aucune indication sur le lieu ou la date des images. A l’intérieur de deux malles, des liasses de billets.

La vidéo circule depuis 2016, selon la Croix Rouge, qui dément tout lien avec ce que montre la vidéo : « Le Comité international de la Croix Rouge n’a absolument rien à voir avec le stockage ou le transport d’argent liquide sous-entendu par cette vidéo et nous condamnons fermement l’emploi abusif de notre nom et logo. »

Non, l’Alabama ne doit pas être touché par l’ouragan

« En plus de la Floride – la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Géorgie, et l’Alabama, seront très probablement frappés (beaucoup) plus fort qu’anticipé, a tweeté Donald Trump, dimanche. Cela ressemble à l’un des plus importants ouragans de tous les temps. Déjà en catégorie 5. FAITES ATTENTION ! QUE DIEU BENISSE TOUT LE MONDE ! »

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Une affirmation répétée le même jour devant des reporters à la Maison Blanche, rappelle CNN. Vingt minutes après le tweet du président américain, le service de météorologie américain pour l’Alabama a posté un tweet contredisant Donald Trump : « L’Alabama ne verra aucun impact de Dorian. Nous répétons, aucun impact de l’ouragan Dorian ne sera ressenti à travers l’Alabama. Le système restera trop loin à l’est. »

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

L’Alabama est un Etat frontalier de la Géorgie et de la Floride. Toutefois, à la différence de ces deux Etats, il n’a pas de côte le long de l’océan Atlantique.

Pourquoi mettre des objets de valeur à l’abri dans son lave-vaisselle n’est pas une bonne idée

Le « conseil » avait fait son apparition sur internet en 2017 et a de nouveau été partagé en début de semaine, en anticipation de l’arrivée de Dorian en Floride. « Videz votre lave-vaisselle et mettez-y tout ce que vous conservez, peut-on lire sur ce message Facebook partagé plus d’1,3 million de fois depuis 2017. Il est étanche et fixé à des placards, il a donc plus de chance de survivre à une tempête. »

« L’électroménager n’est pas étanche et nous ne soutenons pas un tel conseil », expliquait en septembre un représentant du fabricant de lave-vaisselle GE Appliances à Insider, un média américain. Le propriétaire d’un magasin d’électroménager en Floride rappelait lui, auprès du quotidien Tampa Bay, que les vents forts peuvent détruire les appareils ménagers dans un logement.

Oui, un hôpital des Bahamas a été inondé

Une femme avance, de l’eau marron au-dessus des chevilles. Autour d’elle, deux lits aux roues plongées dans l’eau. Un gant à usage unique flotte à côté d’un gobelet en plastique. « Notre salle d’urgences est inondée », commente la femme. La vidéo, d’une durée d’une vingtaine de secondes, a été partagée par le média Bahamas press dans la nuit de lundi à mardi.

L’hôpital, situé sur l’île de Grand Bahama, a été rendu inutilisable par le passage de Dorian, a expliqué Duane Sands, le ministre de la Santé des Bahamas, à l’agence de presse AP. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également confirmé des « dégâts » dans l’hôpital. Un second hôpital, sur l’île d’Abaco, a besoin d’aliments, d’eau, de médicaments et de fournitures médicales.

