L'ouragan Dorian a fait une première victime aux Bahamas le 2 septembre 2019. — Tim Aylen/AP/SIPA

Au moins une personne est morte lors du passage du puissant L’ouragan Dorian aux Bahamasoù les opérations de secours ont débuté, a annoncé lundi le gouvernement de cet archipel des Caraïbes durement frappé par des vents violents et des pluies torrentielles. Et s’il est repassé en catégorie 4, Dorian reste dangereux et avance lentement vers les Etats-Unis, où les autorités ont ordonné l’évacuation de centaines de milliers de personnes.

« Le gouvernement des Bahamas a confirmé un décès dans les îles Abacos et continue à collecter les informations, au moment où les opérations de secours ont commencé là où les conditions le permettent », a indiqué le ministère du Tourisme. Hubert Minnis, Premier ministre de cet archipel des Caraïbes composé de quelque 700 îles (dont une trentaine sont habitées), a évoqué des dégâts « sans précédent » suite aux pluies torrentielles et aux vents violents qui se sont abattus sur l’archipel des Caraïbes.

Evacuations massives aux Etats-Unis

« Dorian est un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson », a indiqué le NHC, basé à Miami, en précisant que ses vents étaient passés à 250 km/h. « Bien qu’un affaiblissement graduel soit prévu, Dorian devrait rester un puissant ouragan au cours des deux prochains jours ».

Sur la côte des Etats-Unis, après des jours d’incertitude autour du trajet de l’ouragan, plusieurs Etats du sud-est (Floride, Géorgie, Caroline du Sud) ont finalement ordonné l’évacuation de centaines de milliers de résidents. Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu’à 50.000 personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d’un abri d’urgence en fonction de l’impact.

Le NHC estime que l’ouragan sera « dangereusement proche » de la côte de la Floride dans la nuit de lundi à mardi, mais il reste difficile d’évaluer comment le « Sunshine State » sera touché. « Si vous êtes dans une zone d’évacuation, partez MAINTENANT », a lancé le gouverneur de Floride, Rick Scott. « Nous pouvons reconstruire vos maisons. Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie ».