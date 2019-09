La frontière mexicaine est très protégée côté américain. (illustration) — Greg E Mathieson Sr/MAI/REX/SIPA

La police mexicaine a arrêté samedi un groupe de trafiquants d’êtres humains présumés qui transportaient 175 migrants et migrantes centraméricaines dans plusieurs véhicules dans l’Etat de Veracruz (est), après avoir découvert 99 autres migrants plus tôt dans la journée, dans l’Etat voisin de Tabasco. Ils avaient apparemment été abandonnés dans un camion de marchandises. Le groupe de trafiquants a été déféré devant le procureur, a déclaré une source de l’armée mexicaine.

Depuis octobre 2018, les Etats-Unis font face à un afflux de migrantes et migrants illégaux à leur frontière avec le Mexique, ce qui a tendu les relations entre Washington et Mexico. En juin, les Etats-Unis ont menacé d’imposer des droits de douane sur les produits importés du Mexique si le gouvernement d’Andrés Manuel Lopez Obrador ne mettait pas un coup d’arrêt à l’arrivée de migrants et migrantes, originaires en grande majorité de pays pauvres et violents d’Amérique centrale, Guatemala, Salvador et Honduras en tête.

Sous la pression, le Mexique a déployé plus de 21.000 soldats : 6.000 à la frontière sud -où arrivent la majorité des migrants et migrantes- et 15.000 au nord, à la frontière de 3.200 km qui le sépare des Etats-Unis. Après le renforcement des contrôles à la frontière nord, 82.000 personnes y ont été interpellées en juillet, soit une baisse de 21 % par rapport à juin.