Plusieurs milliers de personnes ont pris part samedi à des dizaines de manifestations pour dénoncer le « coup d’Etat » du Premier ministre Boris Johnson, après sa décision de suspendre le Parlement dans la dernière ligne droite avant le Brexit.

Des manifestants se sont rassemblés à Manchester (nord-ouest de l’Angleterre), mais aussi à Edimbourg (Ecosse) et à Belfast (Irlande du Nord) sous le mot d’ordre « Arrêtez le coup d’Etat », à l’appel d’une organisation opposée au Brexit lancé dans une trentaine de villes.

Le plus gros rassemblement a démarré à la mi-journée à Londres​, la capitale britannique, devant la résidence du Premier ministre au 10, Downing Street, où une foule compacte scandait « Boris Johnson, honte à toi ! » tout en arborant des drapeaux européens. Sur les pancartes s’affichaient des slogans comme « Les démocrates ne bâillonnent pas la démocratie » ou « Réveille-toi, Royaume-Uni ! Ou bienvenue dans l’Allemagne de 1933 ».

Thousands of people have gathered in central London, protesting against plans to suspend Parliament, ahead of #Brexit



More than 30 rallies are taking place in locations across the UK todayhttps://t.co/LzVXLb2gmA pic.twitter.com/9MN9GX1ZMz