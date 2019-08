La disparition d’une page consacrée aux « Territoires palestiniens » sur le site internet du département d’Etat américain a suscité une vive polémique, notamment parmi les dirigeants palestiniens qui y voient la confirmation de la politique pro-israélienne de l’administration de Donald Trump.

Interrogé par l’AFP, un responsable du département d’Etat a assuré mardi qu’il ne s’agissait pas d’un « changement de politique » des Etats-Unis à l’égard de l’Autorité palestinienne, attribuant cette modification à la « mise à jour » en cours du site internet. Il n’a toutefois pas précisé si la page en question serait rétablie au terme du processus.

Le site state.gov a, de fait, subi récemment une vaste refonte. Certains observateurs ont constaté ces derniers jours que la page « Territoire palestiniens » qui s’affichait encore en début d’année dans la liste des pays dans la section Proche-Orient avait disparu. Et avec elle toutes les informations sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. La seule référence aux Palestiniens apparaît dans la page consacrée à Israël, lorsque la diplomatie américaine évoque son espoir de voir aboutir un « accord de paix » israélo-palestinien.

Cancelling Palestine (PA, territory ), from the State’s Dept list from the Middle East list ,is not about US national interests .

This is about advancing the agenda of the council of Israeli Settlers. Deciding not to see the truth , does not mean canceling it’s existence .