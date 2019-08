BRESIL Alors que les échanges entre Bolsonaro et Macron se tendent, Donald Trump arrive entre les deux

Donald Trump et Jair Bolsonaro — The White House/Sipa USA/SIPA

Le président américain Donald Trump a loué mardi les efforts de son homologue brésilien Jair Bolsonaro sur les feux en Amazonie, quelques heures après le rejet par ce dernier de l’aide d’urgence proposée par les pays du G7.

« J’ai appris à bien connaître le président Bolsonaro. Il travaille très dur sur les feux en Amazonie et, à tous égards, fait un très bon boulot pour le peuple brésilien. Pas facile », a tweeté le locataire de la Maison Blanche. « Lui et son pays ont le soutien entier et sans réserve des Etats-Unis ! », a-t-il ajouté.

Dans la journée, le président brésilien a indiqué qu’il était prêt à discuter d’une aide du G7 de 20 millions de dollars pour lutter contre les incendies en Amazonie. Mais un préalable avant : Emmanuel Macron doit «retirer ses insultes».