Cinq oursons noirs asiatiques, une espèce en danger d’extinction, ont été sauvés la semaine dernière au Laos et placés dans un refuge. Selon l’ONG australienne « Free the bears », il s’agit du plus important sauvetage qu’elle ait opéré en une journée depuis sa création en 1995.

Les oursons étaient retenus dans la province de Luang Namyha, une région reculée près de la frontière chinoise. Trois se trouvaient dans une usine de fabrique de papier, deux autres dans une plantation de manioc et le dernier chez des particuliers.

VIDEO: Five Asiatic black bear cubs have been rescued in a remote stretch of northern Laos and are being nursed back to health pic.twitter.com/GgvYK1B4jh