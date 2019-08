Le premier Costco de Chine — AFP

Le géant américain de la distribution Costco a été contraint ce mardi de fermer temporairement les portes de son tout premier magasin en Chine, quelques heures après l'inauguration qui a drainé des foules record. La nouvelle grande surface spécialisée dans les achats en gros a dû stopper l'entrée des clients pour raisons de sécurité alors que les rayons étaient envahis de milliers d'acheteurs s'arrachant caissons de viande, écrans plats ou ours en peluche géants.

Des embouteillages de chariots

Quelques jours avant l'inauguration, certains spécialistes de la distribution disaient douter du succès de Costco en Chine, des grands noms du secteur ayant dû se résoudre ces dernières années à réduire considérablement la voilure dans le pays, notamment Metro, Tesco et Carrefour, victimes de la concurrence du commerce électronique. Mais la frénésie d'achat du consommateur chinois ne semblait guère entamée ce mardi dans les allées de Costco Shanghai, bloquées par des embouteillages de chariots débordant d'achats.

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis n'a pas non plus dissuadé le consommateur chinois de s’approvisionner dans une chaîne américaine. Costco a expliqué la semaine dernière qu'il s'approvisionnerait davantage dans d'autres pays, comme l'Australie, pour échapper à l'impact des hausse de droits de douane chinois sur les produits américains.