Grèce: six migrants tués dans un accident en tentant d'échapper à la police — CHINE NOUVELLE/SIPA

Leurs passeurs ont essayé d’échapper à un contrôle policier en Grèce. Six migrants, sur les 16 hommes entassés dans le même véhicule, ont été tués lorsque ce véhicule a dérapé et s’est renversé.

Les victimes ont aussitôt été transférées à l’hôpital d’Alexandroupolis, où leur mort a été confirmée. Un septième homme a été grièvement blessé et hospitalisé. Les deux passeurs, un Bulgare et un Algérien, ont eux pris la fuite juste après l’accident mais ont ensuite été arrêtés.

A 60 kilomètres de la frontière avec la Turquie

La police n’a pas donné pour l’instant plus de détails sur l’identité et le pays d’origine des migrants. L’accident a eu lieu à environ 60 kilomètres de la frontière gréco-turque, sur la route reliant la ville d’Alexandroupolis à Thessalonique, deuxième ville grecque.

Le nombre de migrants et réfugiés qui arrivent en Grèce via la frontière terrestre ou maritime gréco-turque a connu une hausse de 30 % sur un an entre juin et juillet.