La police anti-émeutes disperse les manifestants dans un quartier résidentiel de Hong Kong, le 24 août 2019. — PN/Newscom/SIPA

Critiquées pour avoir tiré la première balle de la contestation et utilisé des canons à eau, la police de Hong Kong blâme des manifestants « extrêmement violents ».

Les affrontements de dimanche dans la banlieue de Tsuen Wan ont été parmi les plus violents depuis le mois de juin, date du début du mouvement antigouvernemental dont les manifestations quasi-quotidiennes secouent Hong Kong. A la tombée de la nuit dimanche, un groupe d’officiers de police s’est retrouvé coincé par des manifestants armés notamment de briques qui les menaçaient, a expliqué la police ce lundi dans un communiqué.

Un policier est tombé au sol sous une pluie de coups, incitant six de ses collègues à dégainer leurs armes de poing et à « tirer un coup de semonce en l’air », a précisé la police dans le communiqué. C’est la première fois qu’une balle réelle est tirée depuis le début de crise, faisant craindre qu’elle ne s’envenime davantage et prenne une tournure de plus en plus violente.

Cocktails Molotov contre gaz lacrymogènes

La police a également confirmé le recours, pour la première fois, à deux véhicules dotés de canons à eau, pour disperser les manifestants. Quinze policiers ont été blessés au cours des affrontements de dimanche, selon la déclaration, et des dizaines de manifestants, dont un âgé de 12 ans, ont été interpellés pour rassemblement illégal, possession d’armes et agression de la police.

« La police appelle le public à se dissocier des manifestants violents », a ajouté la police dans un communiqué, promettant « des mesures implacables » afin de traduire les auteurs de ces actes en justice. Le tir d’une balle réelle a provoqué la colère du public et enflammé les réseaux sociaux où un porte-parole de la police était tourné en dérision pour avoir vanté le comportement « courageux et la retenue » de la police anti-émeute dimanche.

L’après-midi de dimanche avait commencé par une marche pacifique de centaines de manifestants sous leurs parapluies, à travers Tsuen Wan avant que n’éclatent en début de soirée des affrontements entre des manifestants radicaux, vêtus de noir, équipés de casque et masque à gaz et les forces de l’ordre, échangeant cocktails Molotov contre gaz lacrymogènes. Le territoire semi-autonome, un des grands centres financiers mondiaux, connaît depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.