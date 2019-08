ACTION L’auteur de la pétition réclame l’ouverture « d’une enquête afin de déterminer les causes de l’augmentation des incendies dans cette région et de demander des comptes aux coupables »

Amazonie, illustration — AFP

Alors que les flammes ravagent l'Amazonie, et que le gouvernement brésilien est pointé du doigt pour son inaction, une pétition pour « stopper l'incendie de la forêt amazonienne » a été lancée et a déjà récolté plus de deux millions de signatures, ce jeudi, deux jours après son lancement.

Gabriel Santos, un avocat qui vit à Rio Branco​, une ville située au cœur de l’Amazonie, a lancé une pétition, ce mercredi, adressée au gouvernement, sur la plateforme Change.org.

L’avocat réclame l’ouverture d’une enquête pour « déterminer les causes de l’augmentation des incendies »

«Je n'ai jamais vu autant d'incendies en si peu de temps », écrit Gabriel Santos sur la page de la pétition, rappelant les effets néfastes des incendies sur « la biodiversité et les écosystèmes », mais aussi sur « la santé de millions de personnes, en particulier les personnes âgées et les enfants qui ne peuvent pas respirer à cause de la fumée ».

L’avocat demande « à toutes les autorités au Brésil de se mobiliser pour nous aider à mettre fin à l'incendie de l'Amazonie », mais également « d’ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de l’augmentation des incendies dans cette région et de demander des comptes aux coupables ».