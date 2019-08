La nuit en plein jour, ou presque, à São Paulo. Lundi soir, la grande métropole brésilienne s’est retrouvée dans le noir environ une heure, relate Le Figaro. En cause : les différents incendies qui ravagent actullement les forêts de l'Amazonie. Les Etats de l’Amazonas et de Rondonia sont en proie aux flammes, la Bolivie aussi. Et ce sont des forts vents d’ouest qui ont poussé les fumées noires vers São Paulo, située 2.700 km plus loin. De nombreux tweets d’habitants ont fait état de cette drôle d’ambiance.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x