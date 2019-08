Il tend la main à Poutine. Donald Trump s’est déclaré mardi en faveur du retour au G8 avec la réintégration de la Russie, qui a été écartée du groupe des huit pays les plus industrialisés en 2014, marquant ainsi une nouvelle rupture avec ses alliés du G7, qui se réunissent à Biarritz ce week-end.

« De nombreux dossiers qu’on aborde sont liés à la Russie. C’est bien plus sensé d’avoir la Russie », a-t-il déclaré à la Maison Blanche, ajoutant qu’il « pourrait tout à fait soutenir » un retour au G8 incluant Moscou.

« Pendant longtemps, c’était le G8, et puis Barack Obama a décidé qu’il ne voulait pas de la Russie car Poutine était plus malin que lui », a attaqué Donald Trump. En réalité, la Russie a été suspendue par les autres pays du G8 après l’annexion de la Crimée en 2014, puis Moscou a décidé de claquer la porte.

Wow. Trump says he wants Russia back in G8, rewrites history by saying Russia was expelled because Putin "outsmarted" Obama.



(In fact, Russia was expelled because of the illegal invasion of Ukraine.) pic.twitter.com/BWprYWtTp3