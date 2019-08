Le président des Etats-Unis Donald Trump a insisté sur la nécessité de réduire les tensions entre l’Inde et le Pakistan au Cachemire, lors d’une conversation téléphonique lundi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, a annoncé la Maison Blanche.

Le chef de l’Etat américain a "évoqué l’importance de réduire les tensions entre l’Inde et le Pakistan et de préserver la paix dans la région", a rapporté Hogan Gidley, un porte-parole de l’exécutif à Washington.

Spoke to my two good friends, Prime Minister Modi of India, and Prime Minister Khan of Pakistan, regarding Trade, Strategic Partnerships and, most importantly, for India and Pakistan to work towards reducing tensions in Kashmir. A tough situation, but good conversations!