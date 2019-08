Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue russe Vladimir Poutine, ans sa résidence d'été dans le sud-est de la France. — Gerard Julien/AP/SIPA

Vladimir Poutine a été accueilli ce lundi au fort de Brégançon par Emmanuel Macron, en amont du G7.

De l’Ukraine à la Syrie, plusieurs dossiers diplomatiques étaient au menu des discussions.

Concernant les manifestations en Russie, le chef du Kremlin a indiqué qu’il ne tolérerait pas une « situation telle que celle des gilets jaunes » en France.

Une rencontre au sommet pour amorcer le dégel ? Le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue russe Vladimir Poutinedans sa résidence d'été lundi pour un entretien bilatéral avant le sommet du G7, qui se déroulera sans la Russie à la fin de la semaine en France.

Le président russe, arrivé au fort de Brégançon (sud de la France) dans un hélicoptère aux couleurs de la Russie, a été accueilli par le président Macron et son épouse Brigitte, à qui il a remis un bouquet de fleurs.

La Russie est « européenne »

Lors d’une déclaration conjointe, les deux chefs d’Etat sont revenus sur plusieurs dossiers diplomatiques : la Syrie, les manifestations à Moscou, les régions séparatistes prorusses en Ukraine, l’Union européenne…

Le président Emmanuel Macron a plaidé devant Vladimir Poutine pour un rapprochement entre l’Union européenne et la Russie, appelant à retrouver la « confiance » dans un ordre international en « recomposition ». Malgré « les malentendus des dernières décennies, les débats sur la relation avec l’Occident », la Russie « est européenne » et « nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l’Union européenne et la Russie », a déclaré le chef de l’Etat français.

Manifestations à Moscou

Fin juillet, la Russie avait appelé la France à ne pas lui « donner de leçon » concernant les arrestations massives de manifestants à Moscou. Les autorités russes avaient par ailleurs accusé l’Etat français d’avoir usé de « toutes les méthodes répressives » lors du mouvement des « gilets jaunes ».

Ce lundi, Vladimir Poutine a déclaré devant son homologue français que les autorités russes agiraient pour que les manifestations d’opposants à Moscou restent dans le « cadre de la loi » et qu’il voulait éviter une « situation telle que celle des gilets jaunes » en France. « Nous ne voulons pas d’une situation similaire » à celle qui a récemment prévalu à Paris, a dit le président russe.

« La Russie soutient l’armée syrienne »

Le président français a par ailleurs exhorté le régime de Damas et son allié russe à respecter le cessez-le-feu décrété dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. « Il est impérieux – nous y tenons beaucoup et nous aurons l’occasion d’en parler – que le cessez-le-feu décidé et acté à Sotchi (en Russie) soit vraiment respecté », a-t-il déclaré.

Quelques instants plus tard, le président russe Vladimir Poutine a, pour sa part, réaffirmé le soutien de la Russie à l’armée syrienne, épaulée par des militaires russes, dans son combat contre les « menaces terroristes » : « Nous soutenons les efforts de l’armée syrienne pour éliminer les menaces terroristes à Idleb ».

De nouvelles relations avec l’Ukraine

Concernant le dossier des régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, le chef d’Etat français a plaidé pour un sommet à quatre sur l’Ukraine « dans les prochaines semaines », estimant qu’il y avait un « vrai changement » dans les relations entre Kiev et Moscou. « Les choix du président (ukrainien Volodymyr) Zelensky sont un vrai changement pour la situation », et « nous aurons à considérer l’opportunité, ce qui est mon souhait, d’un nouveau sommet en format Normandie [Russie, Ukraine, Allemagne, France] dans les prochaines semaines ».

Vladimir Poutine a évoqué « un optimisme prudent » : « Je vais parler (avec Emmanuel Macron) de mes contacts avec le nouveau président ukrainien. Il y a des choses qui sont dignes de discussions et qui provoquent un optimisme prudent ».

Macron en Russie en mai 2020

Le président français Emmanuel Macron a aussi annoncé qu’il se rendrait à Moscou en mai 2020 pour assister aux célébrations en Russie du 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie. « Je serai en Russie aux côtés du président Poutine » pour cet événement, a-t-il déclaré.

« Je suis reconnaissant » à Emmanuel Macron d’avoir accepté cette invitation, a renchéri Vladimir Poutine, les Russes accordant la plus haute importance à ces commémorations qui ont été boudées par les Occidentaux depuis l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014.