Des manifestants avec leur parapluie dimanche 18 août 2019 à Hong Kong. — AFP

Des dizaines de milliers de personnes défilaient encore dimanche soir à Hong Kong lors d’une manifestation « pacifique » pour prouver que le mouvement pro-démocratie reste populaire en dépit des violences et des menaces d’intervention de Pékin. L’image de la mobilisation, qui a débuté en juin et est sans précédent dans l’ex-colonie britannique, a été ternie cette semaine par des scènes de violences à l’issue de cinq jours de sit-in dans l’aéroport.

Pour couper court aux accusations de « terrorisme » qui ont émané du gouvernement central chinois, un appel à un rassemblement « rationnel et non violent », ce dimanche, avait été lancé par le Front civil des droits de l’Homme (FCDH), organisation non violente qui était à l’origine des manifestations géantes de juin et juillet. En début d’après-midi, des dizaines de milliers de personnes se sont d’abord massées sous une pluie battante dans le parc Victoria, au coeur de l’île de Hong Kong, offrant des images aériennes d’une mer de parapluies multicolores.

La crise la plus grave depuis 1997

Une foule de manifestants a ensuite défilé en direction du quartier d’Admiralty, plus à l’ouest, bravant l’interdiction de la police qui n’avait autorisé qu’un rassemblement statique dans le parc. En début de soirée, ils étaient encore des milliers dans les rues à marcher dans le calme, alors que la pluie continuait de tomber par intermittence. Nombre de militants avaient encore pour mot d’ordre la dénonciation des violences policières.

La région semi-autonome traverse depuis début juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des actions quasi quotidiennes pour demander, notamment, le suffrage universel. Dix semaines après la manifestation inaugurale du 9 juin, le mouvement n’a presque rien obtenu de l’exécutif hongkongais pro-Pékin.

Radicalisation

Cette absence d’avancée a poussé le mouvement vers la radicalisation, comme l’a illustré cette semaine le blocage de l’aéroport de Hong Kong, où des centaines de vols ont été annulés. L’image de la mobilisation, jusqu’alors très populaire, a aussi été ternie par l’agression à l’aéroport de deux personnes soupçonnées d’être des espions pro-Pékin. D’où les avertissements de plus en plus cinglants du pouvoir central chinois, qui a assimilé les manifestants à des « terroristes » et menacé d’intervenir dans le territoire.

La manifestation ce dimanche est donc un test de la détermination des militants pro-démocratie, et de la popularité de leur mouvement. « Nous espérons un nombre énorme de participants (…). Nous voulons montrer au monde entier que les Hongkongais sont pacifistes », a déclaré Bonnie Leung, une porte-parole du FCDH. « Si la tactique de Pékin et Hong Kong est de laisser notre mouvement mourir à petit feu, ils ont tort. Nous ne lâcherons rien ».

700 arrestations en deux mois

En dépit de l’arrestation de plus de 700 personnes depuis deux mois dont les manifestants réclament la libération, la contestation ne plie pas, avec des actions quasi quotidiennes, sous des formes très diverses.

Samedi, des milliers d’enseignants avaient défilé sous une pluie torrentielle. Une foule encore plus importante s’était aussi rassemblée dans deux quartiers situées sur la partie continentale du territoire, au nord de la baie de Hong Kong. Des milliers de partisans du gouvernement s’étaient également réunis dans l’après-midi dans un parc pour critiquer le mouvement pro-démocratie et soutenir la police.