Li Ka-shing — Kin Cheung/AP/SIPA

L’homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, a publié ce vendredi une série d’encarts dans la presse, appelant à mettre fin à la violente crise politique qui secoue le territoire semi-autonome depuis plus de deux mois. Ces messages énigmatiques ont été publiés dans sept journaux​, dont deux journaux nationalistes pro-chinois.

Le milliardaire de 91 ans y a recours à la poésie classique et à un langage offrant plusieurs niveaux de lecture, afin de délivrer un message nuancé appelant à la paix. Dans un des encarts figurent deux énormes caractères chinois pour « violence », barrés de rouge et accompagnés des phrases suivantes : « les meilleures intentions peuvent conduire au pire résultat », et aussi « cesser la colère au nom de l’amour ».

Une subtilité tranchante

La subtilité de son expression tranche avec les messages que d’autres magnats ont utilisés, ces derniers jours, pour soutenir sans réserve les dirigeants pro-Pékin, reprenant à leur compte la rhétorique du gouvernement de Hong Kong hostile aux manifestations pro-démocratie.

Un autre encart cite un poème datant de la dynastie Tang qui décrit un melonier exsangue parce que ses fruits sont cueillis trop souvent, une métaphore suggérant que les pillages mènent à la ruine.

Un magnat influent

Li Ka-shing a signé ses messages comme un simple citoyen et, surtout, n’a pas précisé s’il les adressait au gouvernement ou aux manifestants. Le message de Li Ka-shing est « le plus réfléchi et le plus émouvant », a estimé le politologue et commentateur Simon Shen, alors que nombre de personnalités de la ville ont suivi la ligne du gouvernement, disant « s’opposer à la violence et soutenir la police ».

Le magnat nonagénaire fait partie du club extrêmement influent des oligarques de Hong Kong du XXe siècle, ayant bâti notamment son empire sur le marché immobilier, réputé pour ses prix très élevés.

Investir dans l’avenir

A la suite de la parution de ses encarts, son porte-parole a publié quelques commentaires supplémentaires de Li Ka-shing qui laissent entendre qu’il éprouve de la sympathie pour certains reproches exprimés par les manifestants, principalement les jeunes.

« Les jeunes craignent toujours que l’avenir n’ait rien à leur offrir. Investir dans la prochaine génération portera toujours ses fruits pour notre ville. Il est important d’investir dans l’avenir », a conclu Li Ka-shing.