L'une des publicités incriminées — Screenshot Youtube

Juin 2019, le Royaume-Uni interdisait les publicités comprenant des « stéréotypes de genre ». Et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour qu’elle soit mise en vigueur, puisque deux premiers spots de télévisions viennent d’être épinglés, comme le rapporte CNews.

L’agence nationale en charge de la réglementation du secteur publicitaire (ASA) a donc interdit une première publicité de Philapelphia, une marque de fromage. Dans ce spot, deux pères au restaurant délaissent leurs bambins devant une assiette de fromages, avant de les récupérer de justesse et de déclarer « Ne disons rien à maman ».

Mauvais père et femme d’inaction

Une image de père comme étant forcément un mauvais parent qui n’a pas vraiment plu à l’ASA, jugeant le stéréotype sexiste.

La deuxième publicité est le fait de Volskwagen. Le géant allemand montre dans son spot publicitaire un couple de campeur sur une falaise, deux astronautes masculins, un athlète amputé d’une jambe, et une femme assise sur un banc avec un landau. Le message du spot est ensuite diffusé : « Quand on apprend à s’adapter, on peut atteindre des sommets ».

Cette profusion d’hommes forts et aventureux tandis que la seule femme seule de la pub est montrée passive et maman a eu du mal à passer.