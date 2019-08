Un homme a été grièvement blessé après avoir été poignardé jeudi devant le ministère de l’Intérieur, dans le centre de Londres, a annoncé la police, qui a procédé à une arrestation.

Les jours de la victime sont en danger, a précisé la police dans un communiqué. « Un homme a été arrêté, suspecté d’avoir causé de graves lésions corporelles, et emmené au poste de police », a-t-elle ajouté, disant devoir encore déterminer « les circonstances exactes » de l’agression. La police, qui a été alertée peu après 13h locales (12h GMT), a bouclé la zone.

We can confirm our crews responded to the Marsham Street, Westminster incident alongside @metpoliceuk. We treated a man at the scene and took him to a major trauma centre. https://t.co/XtWpxPCQL9