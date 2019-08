Au moins six policiers ont été blessés par balle mercredi à Philadelphie, dans l’Etat américain de Pennsylvanie, tandis qu’un suspect restait toujours retranché en début de soirée, après plusieurs heures d’affrontement avec les forces de l’ordre.

« Il continue à tirer par la fenêtre donc la situation n’est en aucun cas réglée », a expliqué lors d’une conférence de presse, vers 20H00 (2h00 jeudi heure de Paris), Richard Ross, commissaire de la police de Philadelphie.

Situation remains active: The suspect remains barricaded as PPD Officers continue to attempt to communicate with him