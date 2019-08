Le tabac est interdit depuis mercredi dans les lieux publics fermés au Monténégro. — JOHN MACDOUGALL / AFP

Le tabac est interdit depuis ce mercredi dans les lieux publics fermés au Monténégro. Dans ce petit pays balkanique de 650.000 habitants, un adulte sur trois fume, une proportion parmi les plus élevées en Europe.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux casinos, d’après la nouvelle législation, qui prévoit que les infractions seront sanctionnées par des amendes allant de 500 à 20.000 euros. Ce texte réglemente aussi la vente des cigarettes et du tabac, ainsi que l’apparence des emballages et l’impression sur les paquets des mises en garde contre le danger du tabac.

Une loi jugée hypocrite par certains

Dans des cafés du « City », un quartier populaire de la capitale monténégrine Podgorica, les avertissements concernant l’interdiction de fumer sont visibles et les cendriers ont déserté les tables. « Les amendes sont importantes et nous devons respecter l’interdiction », dit Milan, un serveur dans un bar.

Mais certains pestent. « Cette loi est hypocrite. Si son adoption a été motivée par le souci de la santé, les casinos n’auraient pas dû être exemptés », s’emporte par exemple Dusan, un client.

Des espaces dédiés à cet effet

Fumer ne sera autorisé que dans des pièces spécialement destinées à cet effet, d’une surface supérieure à 10 m2 et qui seront physiquement séparées des autres locaux.

Au Monténégro, un adulte sur trois fume (35,4 %), selon l’Institut monténégrin de la santé publique. C’est un des taux de tabagisme les plus élevés en Europe, souligne l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les autorités de ce pays qui veut adhérer à l’Union européenne avaient déjà fait voter une loi antitabac en 2004, mais elle n’a pas été respectée. Une réglementation de 2012 obligeant les restaurateurs à payer des taxes supplémentaires si fumer était autorisé dans leur établissement n’a pas donné de résultats non plus. « Le ministère fera appliquer à la lettre chaque article de la loi » qui vient d’entrer en vigueur, a assuré le ministre de la Santé, Kenan Hrapovic. Le cancer du poumon est dépisté chaque année chez quelque 400 habitants du Monténégro et le coût des traitements médicaux pour chacun de ces patients s’élève à 70.000 euros, selon le ministère de la Santé.

Avant le Monténégro, deux autres pays des Balkans, une région où le tabagisme reste très répandu, la Croatie et la Macédoine du Nord, ont interdit le tabac dans les lieux publics fermés.