Depuis le début du mois d'août 2019, la Grèce est touchée par une série d'incendies, alors que le thermomètre est monté jusqu'à 40 degrés. — KONRAD K./SIPA

Eubée en proie aux flammes et l’Union européenne qui vole à son secours. L’UE a été appelée à l’aide par la Grèce pour combattre le violent incendie qui balaie l’île et mobilise ses moyens d’intervention. « Nous mobilisons les moyens du mécanisme rescUE pour répondre à la demande de la Grèce », a annoncé, mardi sur Twitter, le commissaire Christos Stylianides, chargé de la gestion des crises.

Un violent incendie ravage l’île d’Eubée, attisé par des vents violents. Quelque 200 pompiers grecs sont sur place, aidés de 75 véhicules terrestres, cinq hélicoptères et six avions bombardiers d’eau, ont indiqué les services d’incendie grecs. Lundi, plus de 500 villageois ont été évacués alors que les flammes continuaient de ravager une forêt de pins classée Natura 2000.

Mobiliser neuf bombardiers d’eau et de six hélicoptères

Les Etats de l’UE qui participent à rescUE ont été sollicités et si leurs moyens disponibles sont insuffisants, l’Union européenne mobilisera sa flotte de neuf bombardiers d’eau et de six hélicoptères.

Le mécanisme rescUE est opérationnel depuis le début de l’année en prévision des feux de forêts. La flotte européenne compte deux avions de la Croatie, un avion de la France, deux avions de l’Italie, deux avions de l’Espagne et six hélicoptères de la Suède et deux avions de la Grèce, précise la Commission européenne. Les appareils ont été mis à la disposition de la flotte européenne par les Etats membres.

Quelque 500 habitants et un monastère de l'île d'Eubée ont été évacués aujourd'hui en raison d'un important incendie de forêt, dont les fumées âcres ont atteint Athènes, a-t-on appris auprès des autorités #AFP pic.twitter.com/kremYSGqN7 — Agence France-Presse (@afpfr) August 13, 2019

La Grèce est toujours en proie aux flammes. Cet impressionnant panache de fumée recouvre le ciel d'Eubée, cet incendie n'est toujours pas maîtrisé à l'heure actuelle.

Image> Chirs Papadopoulos via @severeweatherEU pic.twitter.com/pqlJHhtyyZ — Météo Villes (@Meteovilles) August 13, 2019

Le fléau des incendies en Grèce l’été inquiète les autorités

La Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d’incendies de forêt, alors que le thermomètre est monté jusqu’à 40 degrés. Les pompiers grecs ont maîtrisé lundi matin un incendie de forêt qui menaçait des habitations dans la banlieue est d’Athènes. Un autre incendie, a ravagé pendant deux jours plus du quart de l’île paradisiaque d’Elafonissos, avant d’être maîtrisé dimanche soir.

Les soldats du feu ont combattu plus de 50 incendies de forêt en Grèce samedi. Deux d’entre eux s’étaient déclarés autour de Marathon, au nord d’Athènes, où une colonie de vacances avait dû être évacuée. Le fléau des incendies en Grèce l’été inquiète les habitants et les autorités, un an après le sinistre de la station balnéaire de Mati, le plus meurtrier qu’ait connu le pays, dans lequel 102 personnes avaient péri.