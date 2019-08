Le corps est-il celui de Nora Quoirin ? Un corps a été retrouvé, ce mardi, en Malaisie, où les recherches se poursuivent​ pour retrouver l’adolescente franco-irlandaise, disparue depuis une dizaine de jours dans une forêt proche de Seremban, a annoncé une ONG britannique.

« Un corps a été découvert durant les recherches pour Nora Quoirin », selon un communiqué du Lucie Blackman Trust, organisation caritative britannique spécialisée dans l’aide aux familles de Britanniques disparus à l’étranger.

Media release - #missing Nora Quoirin. Our thoughts and support are with her family. PLEASE RESPECT THEIR PRIVACY AND PLEASE DO NOT APPROACH FAMILY AND FRIENDS pic.twitter.com/YJIZDJmt9S