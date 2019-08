Un homme, soupçonné d’avoir poignardé une femme en pleine rue dans le centre de Sydney ( Australie), a été arrêté par la police, ce mardi. Selon plusieurs témoins présents, l’individu aurait poursuivi plusieurs autres personnes aux cris de « Allah Akbar ».

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp