FEU DE FORETS L’incendie, d’origine criminelle, ne progresse plus mais les pompiers restent en alerte

Un garde civil devant l'incendie aux Canaries, le 11 août 2019. — /AP/SIPA

Le feu aux Canaries est enfin maîtrisé. L’incendie, d’origine criminelle, ayant touché 1.500 hectares depuis samedi sur l’île espagnole de Grande Canarie est « circonscrit », a tweeté lundi soir le service d’urgence 112. Toutefois, la partie n’est pas encore complètement gagnée puisque d’importants moyens de lutte sont encore maintenus. Environ 230 personnes continueront ainsi à travailler à terre, le feu couvrant toujours un périmètre de 23 kilomètres.

Si le président régional Angel Victor Torres s’est réjoui en déclarant que « le travail de contention a porté ses fruits et les perspectives sont bonnes », le 112 a par contre tempéré en rappelant qu’il « n’y a ni flammes ni fumée mais il reste des braises qui peuvent se réactiver à cause du vent, avec des rafales à plus de 50 km/h, qui diminuera à partir de 05h00 du matin ». En outre, une vague de chaleur est prévue pour les prochains jours, ce qui risque de compliquer l’extinction du feu.

Les touristes ne sont pas touchés

L’incendie, qui s’était déclaré samedi dans la commune d’Artenara, à l’intérieur de cette île volcanique, a entraîné l’évacuation d’un millier de personnes et menacé l’un des plus pittoresques villages espagnols, Tejeda, mais n’a fait aucun blessé. Les personnes évacuées doivent pour l’instant rester dans les lieux d’hébergement temporaire, ont prévenu les services d’urgence sur Twitter.

Le gouvernement régional a toutefois souligné que « l’industrie du tourisme n’est pas affectée par l’incendie » qui se déroule loin des zones touristiques. Aucun complexe hôtelier n’est menacé et il n’y a pas eu de retards de vols, précise-t-il. Il faut dire que l’Espagne se doit de rassurer, concernant un secteur particulièrement stratégique pour son économie. Le pays est en effet la deuxième destination touristique mondiale et il est chaque été touché par de nombreux incendies de forêt du fait de son climat aride.