Alejandro Giammatei, lors de l'annonce de sa victoire à la présidentielle du Guatemala, le 11 août 2019. — Santiago Billy/AP/SIPA

Le conservateur Alejandro Giammattei a été élu dimanche à la présidence du Guatemala, a annoncé le tribunal électoral en faisant état de résultats préliminaires « notoirement irréversibles ». Avec 95% des bulletins dépouillés, le vainqueur était crédité de 58,7% des suffrages, selon le décompte communiqué par le Tribunal suprême électoral (TSE). Le parti de son adversaire sociale-démocrate Sandra Torres a reconnu sa défaite.

Agé de 63 ans, tout comme son adversaire, Alejandro Giammattei en était à sa quatrième tentative pour accéder au pouvoir suprême. Son élection est loin d’être une surprise. Il était en effet crédité de 61,1% des intentions de vote, selon le dernier sondage publié. Le candidat conservateur prendra donc officiellement la succession du président sortant Jimmy Morales en janvier 2020, pour un mandat de 4 ans.

La candidate Sandra Torres votant à Guatemala City le 11 août 2019. - JosÈ Ceballos/EFE/SIPA

Un divorce pour une candidature

Son adversaire Sandra Torres, arrivée largement en tête au 1er tour en juin devant une vingtaine de candidats, ne lui a pourtant rien cédé en matière d'opiniâtreté: pour tenter d'être la première femme à accéder à la présidence du Guatemala, elle n'a pas hésité à divorcer en 2011 de son mari, l'ancien chef de l'Etat Alvaro Colom (2008-2012), afin de contourner la loi qui interdit aux parents d'un président en fonction de briguer la fonction suprême. Les deux éternels candidats, réputés l'un et l'autre avoir des caractères autoritaires, sont donc loin de répondre aux aspirations de beaucoup de Guatémaltèques au renouvellement d'une classe politique en proie à d'innombrables affaires de corruption et d'abus de pouvoir. Surtout, le pays est gangréné par une criminalité endémique (4.500 morts par an) et la misère (près de 60% des 17,7 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté).

Rétablir la peine de mort

Pour gagner, Alejandro Giammattei a promis durant de sa campagne de combattre les criminels et les trafiquants de drogue à coup de « testostérone », et de rétablir la peine de mort. Le médecin conservateur, qui se déplace à l'aide de béquilles en raison d'une maladie vieille de 40 ans, n’est pourtant pas lui-même un enfant de cœur. Bien qu’ancien directeur de l'administration pénitentiaire, il a lui-même connu la prison pendant 10 mois en 2010. Accusé dans une affaire d'exécution extrajudiciaire de huit détenus en 2006, il a été libéré faute de preuves mais est resté, dit-il, profondément marqué par cette expérience d'incarcération. « Son entourage le décrit comme quelqu'un d'impulsif, d'irascible, incontrôlable, despotique, tyrannique, imprévisible, capricieux et revanchard », écrit le site d'investigation guatémaltèque Nomada. Tout un programme…