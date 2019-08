Des soldats du Conseil de transition du Sud, une autorité gouvernementale rebelle de transition. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les séparatistes yéménites ont annoncé avoir pris le contrôle du palais présidentiel à Aden

Les séparatistes font partie du « Cordon de sécurité », une force militaire des partisans d’un Yémen du Sud indépendant

Des combattants séparatistes yéménites ont annoncé samedi avoir pris le contrôle du palais présidentiel à Aden, la grande ville du Sud, capitale « provisoire » du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi en exil à Ryad, après quatre jours de combats contre les loyalistes.

« Nous avons pris le contrôle du palais Maachik (qui était aux mains) des gardes présidentiels sans aucun affrontement », a indiqué à l’AFP un responsable du « Cordon de sécurité », une force militaire des séparatistes partisans d’un Yémen du Sud indépendant, ce qu’ont confirmé des témoins.

Divisions

Pays pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est déchiré depuis plusieurs années par une guerre opposant les rebelles Houthis, originaires du Nord, à des forces progouvernementales soutenues par une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Mais le camp anti-Houthis est lui même divisé et depuis mercredi des affrontements meurtriers ont éclaté entre ses différentes composantes à Aden, siège du pouvoir loyaliste depuis que les Houthis contrôlent la capitale Sanaa. Ils opposent des éléments séparatistes d’une force nommée « Cordon de sécurité », soutenue par les Emirats, aux troupes du gouvernement.

3,3 millions de déplacés

Samedi, des éléments des « Cordons de sécurité » avaient d’abord réussi à prendre le contrôle de trois casernes des forces gouvernementales et à entourer le palais présidentiel, selon des sources militaire et sécuritaire proches de cette force.

Depuis mercredi, le bilan est d’au moins 18 morts (combattants et civils), selon des médecins et des sources de sécurité. Selon l’organisation Médecins sans frontières (MSF), plus de 75 personnes blessées ont été soignées dans un hôpital relevant de cette ONG depuis vendredi.

Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’assistance, selon l’ONU.