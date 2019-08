Il était de nationalité irakienne, était né en Grèce et avait vécu toute sa vie aux Etats-Unis. « Jimmy Aldaoud… n’aurait jamais dû être envoyé en Irak », explique Me Edward Bajoka, un avocat spécialiste de l’immigration sur Facebook, et qui se présente comme un proche de la famille Aldaoud. L’homme de 41 ans, originaire de Detroit ( Etats-Unis) a, selon l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) citée par Politico, été expulsé en juin vers l’Irak, où il est décédé mardi.

Jimmy Aldaoud ne parlait pas arabe et n’avait jamais vécu en Irak, selon Edward Bajoka pour qui « sa santé mentale a été la principale raison de ses problèmes juridiques qui ont conduit à son expulsion ». Car Jimmy Aldaoud était également schizophrène. Mais ce qui l’a tué, d’après cet avocat, c’est l’impossibilité pour lui de suivre son traitement pour le diabète en Irak.

Pour l’ACLU, l’appartenance de Jimmy Aldaoud à la minorité chaldéenne est aussi une des raisons de son expulsion. Cette minorité chrétienne discriminée risque gros en Irak. « Nous savions qu’il ne survivrait pas s’il était déporté. Ce que nous ignorons maintenant, c’est combien de personnes de plus l’ICE enverra à la mort », a déclaré Miriam Aukerman, avocate pour l’ACLU, à Politico.

Selon plusieurs médias américains, l’administration de Donald Trump cherche à expulser plus de 1.000 Irakiens dans le pays, dont des membres de la communauté chaldéenne. Cité par le HuffPost, le représentant démocrate du Michigan, Andy Levin, a adressé une critique similaire aux services de l’immigration : « Mes collègues républicains et moi-même n’avons cessé de demander à l’exécutif d’arrêter l’expulsion de personnes aussi vulnérables. Maintenant quelqu’un est mort. Nous ne pouvons pas attendre un jour de plus avant d’agir ».

My Republican colleagues and I have repeatedly called on the Executive Branch to cease deportation of such vulnerable people. Now, someone has died. We cannot wait one more day for action.