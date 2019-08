Une panne d'électricité paralyse Londres

Une partie du Royaume-Uni, dont des quartiers de Londres, a connu vendredi en fin d'après-midi une importante panne d'électricité qui a causé la pagaille dans les transports à l'heure de pointe.

Environ un million de personnes ont été touchées, selon les gestionnaires du réseau électrique, par cette énorme panne d'électricité qui trouve son origine dans un problème technique affectant deux générateurs, alors que le Royaume-Uni était balayé par des intempéries.

Breaking: @UKPowerNetworks says large parts of London and the South East, as well as parts of the Midlands, are without electricity after a #powercut - affecting train services and traffic lights.



Follow the latest here: https://t.co/aaxWYz2kK7 pic.twitter.com/Ls0pdrXJHO