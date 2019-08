ECONOMIE «Nous avons la monnaie la plus sûre du monde», a déclaré le président américain

Donald Trump — SIPA

Malgré le handicap que représente l’appréciation du billet vert par rapport à d’autres devises pour les exportations américaines, Donald Trump a affirmé, ce vendredi, qu’il ne dévaluerait pas le dollar.

« Nous n’avons pas besoin de le faire », a répondu Donald Trump sur la volonté de son administration de dévaluer le dollar.

Le yuan a son plus bas niveau

« Nous avons la monnaie la plus sûre du monde », a insisté le président, qui a toutefois réclamé une baisse des taux de la Banque centrale (Fed) d’un point entier de pourcentage « ou un peu plus » pour rendre le dollar moins attractif et aider les exportateurs américains en pleine guerre commerciale avec la Chine.

Les tensions très vives entre Pékin et Washington se sont accrues un peu plus depuis une dizaine de jours après la décision de l’hôte de la Maison Blanche de frapper toutes les importations de Chine de tarifs punitifs au 1er septembre. Le yuan est tombé en début de semaine à son plus bas niveau face au dollar en près d’une décennie.