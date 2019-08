Donald Trump n’est jamais à une outrance près. Lors de sa visite auprès des survivants de la tuerie raciste d’El Paso, au Texas, le président américain et son épouse, Melania Trump, ont choqué en posant avec le bébé ressorti orphelin de la fusillade. C’est la Première dame qui a, elle-même, posté cette photo sur son compte Twitter officiel, comme l’a repéré le Huffington Post.

Les journalistes présents sur place ont noté qu’aucun des autres survivants n’a souhaité se faire prendre en photo. Il faut dire que Donald Trump est largement montré du doigt, à cause de ses propos régulièrement racistes et anti-migrants. Or, le tueur, qui a fait 22 morts, samedi, à El paso, ville presque entièrement latino-américaine, s’en est revendiqué. Le bébé ; lui, n’a évidemment pas eu le choix de se faire prendre en photo avec le couple présidentiel, comme le note le Huffington Post.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR