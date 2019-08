Zachary Castaneda est accusé d'avoir tué quatre personnes à coups de couteau lors d'une virée meurtrière dans le sud de la Californie, le 7 août 2019. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

« Il n’y a aucune indication qu’il s’agisse de crimes de haine. Cela semble être un acte de violence non planifié d’un homme qui a déchaîné le mal contre nos deux villes. » Jeudi, les autorités de Garden Grove et de Santa Ana, deux agglomérations voisines de la Californie du sud, ont fait le point sur la virée meurtrière au couteau de la veille, qui a fait quatre morts et deux blessés.

Membre d’un gang, l’auteur présumé avait un casier chargé mais rien n’explique pour l’instant son déchaînement de violence, moins d’une semaine après deux fusillades qui ont secoué l’Amérique.

Des cambriolages et un déchaînement de violence

Guys please please please be careful... nobody is safe anywhere any more. 🌎🔥☄️ https://t.co/v9u3xxojav — Jacqueline Huitzil (@Jackiera1987) August 8, 2019

Selon la police, Zachary Castaneda, 33 ans, a d’abord tenté de cambrioler un appartement avant de s’attaquer à une boulangerie, à une agence d’assurance puis à une station service en deux heures d’intervalle, laissant derrière lui quatre corps sans vie et deux personnes dans un état critique.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n — Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019

Après une chasse à l’homme, la police l’a arrêté dans une épicerie 7-Eleven. Il était en possession d’un immense couteau et d’un pistolet qu’il a, semble-t-il, réussi à dérober à un gardien. Il a été placé en détention provisoire, avec une caution fixée à un million de dollars. Il devrait être formellement inculpé jeudi soir ou vendredi matin.