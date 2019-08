Pendant que Donald Trump tentait de réconforter la communauté hispanique d’El Paso meurtrie par la fusillade du week-end dernier, la police migratoire américaine (ICE) menait une vaste opération dans le Mississippi, mercredi. 680 employés du secteur agroalimentaire en situation irrégulière ont été arrêtés, et en pleine rentrée scolaire, des centaines d’enfants se retrouvent désormais sans leurs parents.

HAPPENING NOW: In Forrest, Mississippi where one of the #ICE raids happened nearby Children of those who were arrested are left alone in the streets crying for help. Strangers and neighbors are taking them to a local gym to be put up for the night. FULL STORY TONIGHT ON @WJTV. pic.twitter.com/s2zuTTRYfM