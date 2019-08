Le corps de la scientifique britannique recherchée depuis deux jours en Grèce a été retrouvé dans un ravin sur l’île d’Ikaria en mer Egée, a annoncé ce mercredi la télévision publique grecque ERT.

Les causes de la mort de l’astrophysicienne Natalie Christopher, qui était âgée de 35 ans, n’ont pas été déterminées dans l’immédiat, mais la chaîne ERT a laissé entendre qu’il pourrait s’agir d’un accident.

Selon la télévision publique, le corps a été retrouvé près du port d’Aghios Kirykos et de l’hôtel où Natalie et son compagnon chypriote de 38 ans étaient descendus pour leurs vacances. L’astrophysicienne était portée disparue depuis lundi matin lorsqu’elle est partie faire un jogging.

« Le couple s’est parlé au téléphone vers 10h (07h GMT) et elle lui a dit qu’elle était partie courir dans les environs », a déclaré à la télévision publique chypriote un porte-parole de la police grecque. Son compagnon avait signalé sa disparition à la police à 12h40 (9h40 GMT), selon le site Cyprus mail.

Ce mercredi, les recherches s’étaient intensifiées avec une opération policière de grande envergure pour retrouver la scientifique britannique. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation s’était également organisée, appelant toute personne ayant des renseignements sur la disparition de la trentenaire à appeler la police.

A fellow astrophysicist, Natalie Christopher, is missing on the Greek Island of Ikaria. Please spread the word! #Cyprus pic.twitter.com/hAyZtMRPYV