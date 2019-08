Le petit garçon, tombé du 10e étage du musée Tate Modern de Londres, le 4 août 2019, a été évacué par hélicoptère. — Daniel SORABJI / AFP

Dimanche, un touriste français âgé de 6 ans, en visite à Londres avec sa famille, est tombé du 10e étage du musée Tate Modern.

Un adolescent de 17 ans, soupçonné d’avoir poussé la victime, a été arrêté et inculpé de tentative de meurtre.

La jeune victime, héliportée dans un hôpital londonien, se trouve dans un « état critique » mais « stable ».

Que s’est-il vraiment passé à Londres ? Un jeune homme de 17 ans, soupçonné d'avoir poussé un enfant de 6 ans du 10e étage du musée d'art Tate Modern de Londres, ce dimanche, a été inculpé de tentative de meurtre, a annoncé la police britannique dans un communiqué de presse, ce mardi.

L’enfant a-t-il été poussé volontairement ? Les deux garçons se connaissaient-ils ? Quels sont les premiers éléments de l’enquête ? 20 Minutes fait le point sur ce drame.

Que s’est-il passé dimanche ?

Un touriste français de 6 ans, en visite à Londres avec sa famille, est tombé de la plateforme d’observation du 10e étage du musée d'art Tate Modern, dimanche après-midi. Le petit garçon, qui a atterri sur un toit du cinquième étage du musée, a été secouru et transporté par hélicoptère dans un hôpital de la capitale britannique. Grièvement blessé, l’enfant souffre de multiples fractures, notamment à la colonne vertébrale, aux jambes et au bras, et d’hémorragie cérébrale, a annoncé le procureur, Sian Morgan.

Nancy Barnfield, une femme de 47 ans présente au moment du drame, a raconté avoir d’abord entendu un bruit « fort » correspondant à la chute de l’enfant, puis une femme hurlant « Où est mon fils ? », selon des propos rapportés par l’agence de presse PA. De son côté, Olga Malchevska, une journaliste de la BBC qui se trouvait au musée avec son fils de quatre ans, a expliqué avoir entendu des cris et avoir vu une femme qui tremblait et « pleurait désespérément ».

#Tatemodern Security says the child was taken to the hospital by this helicopter-after falling down from height.I saw a woman running to the balcony on 10floor&crying around 2:45pm,then all visitors got locked in the building till around 4:08pm. Hope the child will get well! pic.twitter.com/WQlPQjCp67 — Olga Malchevska (@Yollika) August 4, 2019

Pourquoi un adolescent de 17 ans a-t-il été inculpé ?

Un adolescent de 17 ans, soupçonné d’avoir poussé le petit garçon, a été interpellé quelques minutes après l’incident et placé en garde à vue. Au moment du drame, des visiteurs ont encerclé le jeune homme et l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la police. Inculpé pour tentative de meurtre, l’adolescent a comparu, ce mardi matin, devant le tribunal pour enfants de Bromley, dans le sud-est de Londres, a ajouté la police dans un communiqué. Etant mineur, son identité n’a pas été dévoilée.

We can confirm a 6-year-old child was taken to hospital today following an incident at Tate Modern & is in critical condition. A 17-year-old male was arrested on site. Tate is working closely with the police. All our thoughts are with the child and his family. — Tate (@Tate) August 4, 2019

Vêtu d’un survêtement gris, les cheveux courts, mal rasé, l’adolescent est apparu calme et n’a pris la parole que pour confirmer son identité et son adresse, selon un journaliste présent à l’audience. Maintenu en détention, le jeune homme doit comparaître à nouveau jeudi, devant la Cour criminelle londonienne de l’Old Bailey.

Quels sont les premiers éléments de l’enquête ?

La police britannique tente maintenant d’établir les circonstances du drame et de déterminer si l’enfant a été poussé et pourquoi : « Pour le moment, nous le traitons comme un événement isolé, sans mobile clair ou apparent. Il n’y a aucun lien entre la victime et l’homme arrêté », a commenté l’enquêteur John Massey dans le communiqué diffusé par la police britannique. « C’était un incident réellement choquant et les gens chercheront naturellement des réponses », a-t-il ajouté.

Were you in the Tate Modern on Sunday afternoon? Police are asking for anyone who saw a male acting suspiciously to come forward. It follows an incident in which a 6yo boy was thrown from a viewing platform; he remains in a critical but stable condition.https://t.co/k6jqQ6NXC7 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 5, 2019

Les autorités ont lancé un appel à témoins, appelant les visiteurs présents, qui auraient remarqué un homme au comportement « déplacé, suspect ou inquiétant » peu avant les faits, à se manifester. Nancy Barnfield, présente au musée, a raconté au Daily Mail que ses deux jeunes fils et elle avaient été suivis par un inconnu quelques instants plus tôt sur la plateforme. « J’ai dit à mes enfants de se tenir à l’écart de cet homme », qui se comportait « bizarrement ». Immédiatement après l’incident, la Tate Modern, l’un des musées les plus visités du Royaume-Uni, a été fermé. Il a rouvert partiellement, ce lundi, mais la plateforme d’observation reste, elle, toujours inaccessible.