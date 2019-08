Le président américain Donald Trump a proposé lundi de davantage encadrer les ventes d’armes à feu aux Etats-Unis, tout en suggérant de lier cette mesure à la réforme migratoire qu’il appelle de ses vœux, après un week-end marqué par deux fusillades meurtrières.

« Nous ne pouvons pas laisser ceux qui sont morts à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l’Ohio, mourir en vain », a-t-il écrit sur Twitter. « De même pour ceux ayant été sérieusement blessés. Nous ne pourrons jamais les oublier, ainsi que les nombreux autres avant eux. »

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....